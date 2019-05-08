Семь туристов погибли под лавиной на Алтае

Читайте также

Семь туристов погибли под лавиной на Алтае

132

Фото: © Pixabay

Туристы попали под лавину в Республике Алтай, в результате погибло семь человек, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл ещё 6 мая на Южно-Чуйском хребте, тургруппа состояла из девяти человек.

Семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: не было связи, — рассказали в МЧС.

На место происшествия из Горно-Алтайска готовится вылететь вертолёт со спасателями.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×