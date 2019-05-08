Двое детей погибли в результате наезда авто на группу дошкольников в Японии

В Японии двое детей погибли в результате наезда автомобиля на группу воспитанников детсада, сообщает Kyodo. По данным СМИ, жертвами аварии стали двухлетние мальчик и девочка.

Также отмечается, что среди пострадавших остаются 11 малышей от двух до трёх лет и двое взрослых.

Напомним, утром 8 мая в японской префектуре Сига столкнулись два автомобиля, рядом на тротуаре стояли более 10 детей и два воспитателя. Одна из машин протаранила толпу.