Три человека погибли и 18 пострадали при взрыве около храма в Пакистане

Пострадавшие были доставлены в больницы. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

В Пакистане в результате взрыва возле храма по меньшей мере трое полицейских погибли, ещё 18 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источник близкий к власти.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Лахор, расположенном на северо-востоке страны. Согласно предварительным данным, целью взрыва возле храма Дата Дарбар был фургон с силами полиции провинции Пенджаб.

На данный момент все пострадавшие были доставлены в местные отделения клинических больниц. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Добавляется, что несколько человек находятся в критическом состоянии.

Территория вокруг храма Дата Дарбар оцеплена. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.