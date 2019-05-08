Опубликован список погибших при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате чего семь человек погибли. Список имён погибших опубликовал телеграм-канал Mash.

Погибшие:

1. Симонов Н

2. Блинов И

3. Воробьёва Ю

4. Науменко С

5. Одаренко В

6. Фоканов И

7. Шарифулин Д

Как ранее сообщал Лайф, лавина сошла ещё шестого мая, но выжившие добрались до ближайшей деревни только сейчас и сообщили о трагедии. Спастись удалось двум женщинам — Антоновой Н. и Полянской Е.

На место происшествия из Горно-Алтайска готовится вылететь вертолёт со спасателями.