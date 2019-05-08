Опубликован список погибших при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате чего семь человек погибли. Список имён погибших опубликовал телеграм-канал Mash.
Погибшие:
1. Симонов Н
2. Блинов И
3. Воробьёва Ю
4. Науменко С
5. Одаренко В
6. Фоканов И
7. Шарифулин Д
Как ранее сообщал Лайф, лавина сошла ещё шестого мая, но выжившие добрались до ближайшей деревни только сейчас и сообщили о трагедии. Спастись удалось двум женщинам — Антоновой Н. и Полянской Е.
На место происшествия из Горно-Алтайска готовится вылететь вертолёт со спасателями.
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