Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто

Около 70 особей уже было пристроено, оставшиеся были направлены на осмотр к ветеринарам.

В Торонто в квартире обычной многоэтажки зоозащитниками было обнаружено более 300 кошек. Об этом сообщает благотворительная организация Toronto Cat Rescue на своей официальной странице в Facebook. При этом не уточняется, как и зачем хозяин квартиры начал содержать у себя дома такое огромное количество животных.

— Мы так благодарны нашим добровольцам и сотрудникам, которые помогли вызволить кошек из квартиры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтёры и сотрудники организации с местной службой по контролю за животными уже пристроили около 70 особей.

Все оставшиеся кошки будут направлены на осмотр к ветеринарам на предмет медицинских проблем. Кроме того, врачи проведут процедуры стерилизации и вакцинации, после чего все кошки будут готовы к новому дому.

— Очень важно, чтобы такое больше не продолжалось. Это ужасное место для жизни кошек. Если вы знаете, что у кого-то слишком много животных, лучше сообщить об этом как можно раньше, — предупредили сотрудники Toronto Cat Rescue.

Также в сообщении была затронута тема стерилизации животных. Как пояснили зоозащитники, нестерилизованные кошки размножаются очень быстро, поэтому через несколько месяцев популяция может выйти из-под контроля.