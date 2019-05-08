Иран объявил о частичном выходе из ядерной сделки

Тегеран временно приостановит выполнение своих обязательств по ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами. Соответствующее заявление было направлено в официальных письмах странам-членам соглашения.

— От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые всё ещё являются членами [соглашения]. В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год... и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения, — приводит слова иранского лидера телеканал Press TV.

Напомним, в 2015 году шесть стран — США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — заключили с Ираном соглашение, по которому санкции против ближневосточной страны будут снимать в обмен на соблюдение ряда условий.

В частности, Тегеран пообещал вывезти большую часть своего обогащённого урана за рубеж, переоборудовать урановый завод в научно-исследовательский центр и в течение 20 лет допускать на ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ.

Как сообщал Лайф, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки.