Пассажиров самолёта в аэропорту Белгорода эвакуировали из-за угрозы пожара

Самолёт уже находился на ВПП и готовился ко взлёту, когда люди пожаловались на запах гари в салоне.

Пассажиров авиарейса Белгород — Калининград эвакуировали из самолёта прямо перед взлётом борта из-за угрозы возникновения пожара. Машины пожарных служб, скорой помощи и полиции выехали на взлётно-посадочную полосу для предотвращения ЧП в 0:30 по местному времени, сообщил телеграм-канал "Белгород № 1".

Позднее выяснилось, что причиной подозрительного запаха стала неисправность в электропроводке.

В результате происшествия был задержан вылет ещё одного самолёта — он направлялся в Анталью. А пассажиры отменённого рейса смогли вылететь в Калининград на резервном борте лишь под утро.

Как сообщал Лайф, аналогичная ситуация произошла сегодня ночью в столичном аэропорту Шереметьево. Самолёт Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" должен был вылететь в Ригу, но перед взлётом пассажиры тоже почувствовали в салоне запах гари. Людей эвакуировали, самолёт заменили. Никто не пострадал.

Отметим, повышенное внимание к авиационной безопасности связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево. Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта.

Администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета".