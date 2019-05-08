Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём Победы. Как сообщает пресс-служба главы белорусского государства, телеграммы по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были направлены и другим зарубежным лидерам.

В телеграмме Путину Лукашенко отметил, что потомки с глубокой благодарностью вспоминают подвиг героев-освободителей, которые спасли мир "от нацисткой чумы".

— Убеждён, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, — говорится в послании российскому лидеру.

Накануне в Москве прошла генеральная репетиция военного парада на Красной площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лайф опубликовал фоторепортаж с самолётами, участвовавшими в воздушной части мероприятия.