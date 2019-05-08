Названы самые популярные способы обмана путешественников

Самые распространённые способы обмана туристов связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами. Об этом сообщает Ассоциация британских туроператоров и турагентов.
За последний год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%. Финансовые потери пострадавших от действий мошенников в 2018 году составили более девяти миллионов долларов.
Наиболее распространены аферы, связанные с продажей поддельных авиабилетов.
Также нередки случаи мошенничества в сфере бронирования жилья. Злоумышленники действуют от имени ничего не подозревающих владельцев апартаментов или вилл. Они получают от туристов деньги за аренду и исчезают. Наиболее популярными направлениями у мошенников являются Испания и Франция.
В зоне риска находятся и туристы, совершающие религиозные поездки. Особенно это касается путешественников, решивших посетить Мекку. Нередко путёвки для паломников предлагаются не имеющими соответствующей квалификации турагентствами. В среднем потери составляют порядка 13 тысяч долларов.
Ранее Лайф рассказывал, как туристов обманывают в разных странах.
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