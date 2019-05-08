В Подмосковье задержали похитивших сына бизнесмена ради выкупа в 20 млн рублей

Преступники удерживали мужчину в Люберецком районе, периодически избивая и угрожая расправой.

В Подмосковье задержали банду мужчин, подозреваемых в похищении 32-летнего сына бизнесмена и вымогательстве выкупа. По данным следствия, преступники заманили мужчину в безлюдное место, где избили и вывезли в Люберецкий район. Там они силой удерживали похищенного и периодически наносили по нему удары. Связавшись с его родными, злоумышленники потребовали за освобождение 20 миллионов рублей.

— В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. В настоящее время их допрашивают следователи, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

По ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.