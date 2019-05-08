В апреле годовая инфляция в России составила 5,2%

В прошлом месяце сильно в цене прибавили овощи и крупы. Так, рост цен на капусту составил 23,8%.

Годовая инфляция в апреле в России составила 5,2%, следует из материалов Росстата. В марте идентичный показатель остановился на отметке 5,3%.

Эксперты отмечают рост цен на продовольственные товары (+0,4%), непродовольственные товары и услуги (+0,2%).

Существенно в цене в прошлом месяце прибавили овощи и крупы. Так, рост цен на капусту составил 23,8%, морковь прибавила 11,1%, а помидоры — 10,6%. Впрочем, отмечают эксперты и снижение цен на некоторые овощи и фрукты. Огурцы подешевели на 19,4%, а апельсины — на 5,8%.

В цене также добавили баранина, мука, хлебобулочные изделия, рыба мороженая и ряд других продовольственных товаров. Обратная картина наблюдается среди таких товаров, как: охлаждённые и мороженые куры (-2%), сыры и брынза (-0,9%), окорочка куриные, печень говяжья, рыба охлаждённая и мороженая разделанная лососёвых пород, кальмары мороженые, икра лососёвых рыб отечественная — на 0,2–0,6%.

Коснулся рост цен и отдельных медикаментов, моющих средств, строительных материалов, газового моторного топлива, фотоаппаратов, услуг связи и даже путёвок в санатории.