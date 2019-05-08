Лайф восстановил картину событий в горах Алтая, где погибло семь туристов

Несколько часов после трагедии выжившие не могли ни с кем связаться, так как спутниковый телефон оказался погребён под снегом.

Лайф восстановил картину событий в горах Алтая, где сегодня утром после схода лавины погибло семь туристов.

Подъём на вершину горы Металлург туристическая группа начала рано утром 8 мая. Впереди шли Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Через пару часов экстремалы начали подъём на хребет.

Наверх первыми взобрались именно Антонова и Полянская, остальная часть группы была внизу. В какой-то момент девушки услышали хруст и крики отставших. Уже через пару минут лавина накрыла членов команды, которые были внизу.

Девушки не имели возможности выйти на связь, так как спутниковый телефон оказался под завалами снега. В течение продолжительного времени они блуждали вдвоём по окрестностям, пытаясь найти помощь. И спустя два часа им попалась другая туристическая группа, которой они и рассказали о ЧП.

Сейчас девушки общаются со следователями.

Лайф также публиковал список всех погибших в результате схода лавины в горах Алтая.