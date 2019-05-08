Под Одессой пьяный украинец выстрелил в депутата Рады из травмата

В Одесской области пьяный директор гостиницы в ходе конфликта ранил депутата Верховной рады Александра Урбанского из травматического оружия, сообщает "Страна.ua".
Брат пострадавшего сообщил, что нападение не связано с профессиональной деятельностью Урбанского. Конфликт произошёл после того, как депутат заступился за свою супругу, которую стал оскорблять директор гостиницы.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и ищут оружие, из которого были произведены выстрелы.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине пьяный депутат сбил насмерть двух человек.
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