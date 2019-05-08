Прохожие спасли маму с дочкой из горящего дома в Челябинске

Маму с дочкой из горящего частного дома на улице Островского в Челябинске удалось спасти местным жителям, которые проходили мимо.

Один из очевидцев рассказывает, что разглядел в окне дома силуэт маленькой девочки и принял решение разбить стёкла лопатой. Потом другие очевидцы помогли выбраться женщине.

На место прибыли расчёты МЧС, которые потушили дом. Меж тем они похвалили прохожих, которые спасли маму с дочкой.

Отметим, что 6 мая в Челябинской области произошло возгорание, унесшее жизни двух женщин и ребёнка. Тогда пожар произошёл по вине хозяина дома, который решил сжечь сухую траву. Сам виновник успел выбраться.

В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий разведение огня.