Коломойский назвал министра, которого Зеленскому стоит оставить в правительстве

Бывший глава Одесской ОГА уверен, что Аваков является "фактором стабильности" и "фундаментом".

Бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить главу МВД страны Арсена Авакова в составе правительства, так как министр является "фактором стабильности".

— Я считаю, он должен остаться, он — стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило, он является фундаментом, — заявил предприниматель в интервью Bihus.Info.

По мнению Коломойского, Аваков является самым профессиональным министром на Украине за последние пять лет. Бизнесмен уточнил, что кроме главы МВД ему "больше некого отметить" в правительстве Владимира Гройсмана.

Коломойский считает одним из основных достижений нынешнего министра внутренних дел Украины реформу МВД.

В последний раз предприниматель Игорь Коломойский был на Украине в 2017 году. Долгое время он жил в Жeнeве, а потом переехал в Израиль. В Незалежную бизнесмен собирается вернуться после инаугурации Владимира Зеленского.