Коломойский назвал министра, которого Зеленскому стоит оставить в правительстве

Бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить главу МВД страны Арсена Авакова в составе правительства, так как министр является "фактором стабильности".
— Я считаю, он должен остаться, он — стабилизирующий фактор, что бы в стране ни происходило, он является фундаментом, — заявил предприниматель в интервью Bihus.Info.
По мнению Коломойского, Аваков является самым профессиональным министром на Украине за последние пять лет. Бизнесмен уточнил, что кроме главы МВД ему "больше некого отметить" в правительстве Владимира Гройсмана.
Коломойский считает одним из основных достижений нынешнего министра внутренних дел Украины реформу МВД.
В последний раз предприниматель Игорь Коломойский был на Украине в 2017 году. Долгое время он жил в Жeнeве, а потом переехал в Израиль. В Незалежную бизнесмен собирается вернуться после инаугурации Владимира Зеленского.
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