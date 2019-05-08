Столичных водителей призвали не парковаться возле деревьев из-за грозы и ветра

Московских автолюбителей призвали не парковаться около деревьев и рекламных щитов из-за грозы и сильного ветра, которые ожидаются в столице 8 мая.

В течение дня синоптики обещают дождь, грозу и сильный ветер. Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге. Сезон снега и гололёда закончился. Начались дожди и ветра (но они все равно лучше, чем гололёд). pic.twitter.com/NIkdRZ3unL — ЦОДД (@gucodd) 8 мая 2019 г.

— В течение дня синоптики обещают дождь, грозу и сильный ветер. Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге, — отмечает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в "Твиттере".

Эксперты также напомнили, что на смену сезону гололёда в столичный регион пришёл сезон дождей и ветра.

Синоптики отмечали, что в течение дня ожидают в Москве дожди с грозами, сильный ветер, но при этом тёплую погоду.