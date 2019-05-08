Туристы могут застрять на Бали и Шри-Ланке из-за отмены рейсов "России"

Порядка 150 клиентов туроператоров и самостоятельных туристов не смогут вылететь в запланированные даты с островов Бали и Шри-Ланка из-за отмены рейсов авиакомпании "Россия", входящей в группу "Аэрофлот". Об этом со ссылкой на источник в туристической отрасли сообщает агентство "Москва".

Денежные средства за обратные билеты туристам обещают вернуть в течение 30 дней.

— А сейчас они должны покупать перелёт в Россию за свой счёт, хотя билеты на регулярные рейсы на данных направлениях стоят недёшево, — рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, отпуска тех туристов, кто уже приобрёл билеты, но пока не вылетел на курорты, находятся под угрозой срыва. Деньги за перелёты путешественникам обещают вернуть также в течение месяца.

Туроператоры не могут помочь россиянам, так как в большинстве случаев туристы приобретали билеты напрямую у авиаперевозчика.

Напомним, 6 мая Ассоциация туроператоров сообщила об отмене после 11 мая рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы в Коломбо и Денпасар вплоть до июля 2019 года. Официальные причины отмены рейсов на острова и обратно неизвестны. По предварительной информации, перелёты отменены в связи с низкой загрузкой бортов.