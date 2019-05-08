Шойгу оценил кабриолет Aurus

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Шойгу оценил кабриолет Aurus

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Глава Минобороны РФ остался доволен новым автомобилем отечественного производства.

Министр обороны России Сергей Шойгу оценил кабриолет Aurus. Эти автомобили проекта "Кортеж" 9 Мая впервые примут участие в Параде Победы в Москве.

Да, — ответил глава Минобороны РФ на вопрос корреспондента РИА "Новости" о том, понравился ли ему кабриолет, отметив, что в целом на машину нужно будет посмотреть ещё.

Новые автомобили российского военного ведомства получили номера 0001MO, 0002MO и 0003МО.

Ранее Лайф сообщал, что кабриолетом отечественного производства Aurus остался доволен командующий Парадом Победы на Красной площади главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

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