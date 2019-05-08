После генеральной репетиции парада Победы Шойгу коротко, но ёмко высказался о новом кабриолете Аурус, на котором он завтра проедет мимо Путина по Красной площади вместо легендарного ЗИЛа pic.twitter.com/mCqsUd9Fs1— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 8 мая 2019 г.
Министр обороны России Сергей Шойгу оценил кабриолет Aurus. Эти автомобили проекта "Кортеж" 9 Мая впервые примут участие в Параде Победы в Москве.
— Да, — ответил глава Минобороны РФ на вопрос корреспондента РИА "Новости" о том, понравился ли ему кабриолет, отметив, что в целом на машину нужно будет посмотреть ещё.
Новые автомобили российского военного ведомства получили номера 0001MO, 0002MO и 0003МО.
Ранее Лайф сообщал, что кабриолетом отечественного производства Aurus остался доволен командующий Парадом Победы на Красной площади главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.
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