Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая

Парковка на московских улицах будет бесплатной 9, 10 и 11 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и Правительства столицы.

При этом в праздничные дни парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

В воскресенье, 12 мая, парковка, как и обычно, будет платной в зонах с тарифом 380 рублей в час.

Водителям напомнили, что 9 Мая движение транспорта на некоторых улицах Москвы будет перекрыто из-за военного парада и других праздничных мероприятий.