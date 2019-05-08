Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 9 по 11 мая

Парковка на московских улицах будет бесплатной 9, 10 и 11 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и Правительства столицы.
При этом в праздничные дни парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.
В воскресенье, 12 мая, парковка, как и обычно, будет платной в зонах с тарифом 380 рублей в час.
Водителям напомнили, что 9 Мая движение транспорта на некоторых улицах Москвы будет перекрыто из-за военного парада и других праздничных мероприятий.
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