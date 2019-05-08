Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко помочь ей на выборах

Бизнесмен уточнил, что к экс-премьеру стояла очередь из желающих профинансировать её.

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко обращалась к нему за поддержкой во время избирательной кампании, однако получила отказ.

— Она (Тимошенко. — Прим. Лайфа) обращалась, но она знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что мы не можем, потому что Петя (Пётр Порошенко. — Прим. Лайфа) постарался, чтобы мы никому ничего не дали, — сказал предприниматель в интервью Bihus.Info.

Коломойский подчеркнул, что не финансировал Тимошенко через третьих лиц, так как оказался бы "заложником у этих людей".

Бизнесмен отметил, что к бывшему премьер-министру Украины "очередь стояла", чтобы дать ей деньги. Коломойский добавил, что Тимошенко не звонила ему после президентских выборов, и предположил, что лидер "Батьковщины" расстроена результатом.