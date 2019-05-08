Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоины почти на 41 млн долларов

Хакеры взломали одну из крупнейших криптобирж в мире по объёму торгов — Binance, похитив биткоины почти на 41 миллион долларов. Об этом сообщается на сайте Binance.

— Хакерам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Они использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки, — говорится на сайте.

Компания заявляет, что пострадал лишь "горячий" (активный) кошелёк, на котором было только 2% (7 тысяч биткоинов) от всего объёма криптовалюты, все остальные остались нетронутыми.

Криптобиржа сообщает, что на данный момент ввод и вывод средств приостановлен на время проведения технических работ по закрытию бреши в системе безопасности.