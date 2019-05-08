На Украине усилили охрану границы из страха перед российскими байкерами

Украинская Госпогранслужба усилила охрану границы с РФ из-за возможного транзита российских байкеров через территорию страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
— Усиленные меры безопасности на госгранице проводятся с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда на Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, — говорят пограничники, утверждая, что мотоциклисты якобы могут дестабилизировать обстановку в стране.
Отмечается, что речь идёт о представителях движения "Ночные волки".
Меж тем в Киеве подчеркнули, что за время майских праздников российские байкеры не пересекали украинскую границу.
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