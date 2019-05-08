Стало известно, кто получит роль Самбурской в "Макбете"

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Стало известно, кто получит роль Самбурской в "Макбете"

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Актриса Елена Николаева. Фото: © VK / Театр на Малой Бронной

Настасью Самбурскую, которая из-за конфликта с руководством решила уйти из Театра на Малой Бронной, в спектакле "Макбет" заменит актриса Елена Николаева.

Как уточняется, спектакль пришлось перенести с 20 на 29 мая. Николаева впервые сыграет леди Макбет в постановке.

В театре подчеркнули, что приобретённые зрителями билеты на 20 мая будут действительны 29 числа.

Напомним, актриса Настасья Самбурская решила уйти из театра, в котором проработала 10 лет, и рассказала об этом руководству. Режиссёр Антон Яковлев не внял просьбе актрисы дать ей доработать сезон и отстранил Самбурскую от участия в спектаклях. После этого звезда сериала "Универ" призвала поклонников сдать приобретённые ими билеты.

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