Стало известно, кто получит роль Самбурской в "Макбете"

Настасью Самбурскую, которая из-за конфликта с руководством решила уйти из Театра на Малой Бронной, в спектакле "Макбет" заменит актриса Елена Николаева.
Как уточняется, спектакль пришлось перенести с 20 на 29 мая. Николаева впервые сыграет леди Макбет в постановке.
В театре подчеркнули, что приобретённые зрителями билеты на 20 мая будут действительны 29 числа.
Напомним, актриса Настасья Самбурская решила уйти из театра, в котором проработала 10 лет, и рассказала об этом руководству. Режиссёр Антон Яковлев не внял просьбе актрисы дать ей доработать сезон и отстранил Самбурскую от участия в спектаклях. После этого звезда сериала "Универ" призвала поклонников сдать приобретённые ими билеты.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени