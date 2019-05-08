Украина намерена объявить незаконными российские паспорта для ДНР и ЛНР

Правительство Незалежной намерено обратиться ко всем странам-партнёрам с призывом принять аналогичное решение.

Кабмин Незалежной планирует принять официальное заявление о непризнании паспортов, которые Россия выдаёт жителям ДНР и ЛНР. Об этом сегодня проинформировал журналистов премьер страны Владимир Гройсман. Более того, украинское правительство намерено обратиться ко всем странам-партнёрам с призывом принять аналогичное решение и не признавать российские паспорта в Донбассе.

— Все паспорта будут признаны незаконными, — проанонсировал Гройсман. — Они будут недействительными как при пересечении государственной границы, так и при использовании на территории нашего государства.

Следующий шаг украинского правительства будет заключаться в том, чтобы "фейковые", по словам Гройсмана, паспорта были признаны недействительными и при пересечении границ других стран. Впрочем, как власти Незалежной намерены этого добиться, пока не известно.

Напомним, что 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.