Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

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Фото: © РИА Новости/ Артур Лебедев

В заявку национальной команды попали представители НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и другие.

Сборная России по хоккею назвала состав национальной команды на Чемпионат мира, который 10 мая стартует в Словакии. С полным списком игроков можно ознакомиться на сайте Федерации хоккея России.

В список хоккеистов попали и российские звёзды Национальной хоккейной лиги: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров и другие.

Окончательная заявка сборной будет оглашена в Братиславе.

Ранее наша национальная команда стала победителем Еврохоккейтура, сумев обойти в итоговой таблице сборную Финляндии по дополнительным показателям.

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