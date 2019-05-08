Песков ответил, будет ли Путин участвовать в шествии "Бессмертного полка" 9 мая

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Песков ответил, будет ли Путин участвовать в шествии "Бессмертного полка" 9 мая

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, планирует ли Владимир Путин участвовать в шествии "Бессмертного полка" в День Победы.

— Вы знаете, что все предыдущие годы президент России принимал участие в акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что в этом году также примет решение принять участие, — прокомментировал он.

Ранее Лайф писал, что акция "Бессмертный полк" прошла на Канарских островах, в Южной Корее, Австралии, США, Канаде и других странах.

Кроме того, принять участие в "Бессмертном полку" в этом году намерены более миллиона украинцев. Акция пройдёт в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Запорожье и других городах.

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