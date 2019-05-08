Песков оценил планы Киева не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

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Песков оценил планы Киева не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

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Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, несмотря на планы Киева объявить их незаконными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают и которые подпадают под действие президентского указа, — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении кабмина Незалежной принять официальное заявление о непризнании паспортов, которые Россия выдаёт жителям ДНР и ЛНР.

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