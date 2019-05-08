Песков оценил планы Киева не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Москва продолжит выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, несмотря на планы Киева объявить их незаконными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают и которые подпадают под действие президентского указа, — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении кабмина Незалежной принять официальное заявление о непризнании паспортов, которые Россия выдаёт жителям ДНР и ЛНР.