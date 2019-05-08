Умер автор музыки к "Умке" и "Приключениям Электроника" Евгений Крылатов

Скончался композитор, народный артист РФ Евгений Крылатов. Его не стало в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь автора музыки к известным фильмам и мультфильмам Мария Крылатова.

— Отец скончался сегодня утром в больнице, — сообщила она.

Мария Крылатова пояснила, что у композитора была двусторонняя пневмония. Место и время церемонии прощания пока неизвестны.

Крылатов известен, как автор музыки к "Приключениям Электроника", "Чародеям", "Умке", "Каникулам в Простоквашино" и т.д.