Умер автор музыки к "Умке" и "Приключениям Электроника" Евгений Крылатов

Читайте также

Умер автор музыки к "Умке" и "Приключениям Электроника" Евгений Крылатов

78

Евгений Крылатов. Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Скончался композитор, народный артист РФ Евгений Крылатов. Его не стало в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь автора музыки к известным фильмам и мультфильмам Мария Крылатова.

Отец скончался сегодня утром в больнице, — сообщила она.

Мария Крылатова пояснила, что у композитора была двусторонняя пневмония. Место и время церемонии прощания пока неизвестны.

Крылатов известен, как автор музыки к "Приключениям Электроника", "Чародеям", "Умке", "Каникулам в Простоквашино" и т.д.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×