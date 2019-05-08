Украина подняла зарплаты военным в Донбассе на целых 38 долларов

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении вознаграждения военнослужащим на передовой в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Как уточняется, денежное довольствие военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, с 1 мая было увеличено на пять тысяч гривен (около 190 долларов). Зарплаты военных, которые размещены в других районах проведения операции Объединённых сил, увеличились на тысячу гривен (около 38 долларов).

В прошлый раз зарплаты военным, размещённым в Донбассе, повышали в апреле.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Пётр Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе и подписал указ об "укреплении обороноспособности" страны.