В Кремле ответили на вопрос о кадровых решениях по "Транснефти" из-за "Дружбы"

В докладе главы Минэнерго РФ Александра Новака о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" нет упоминания о каких-либо неверных действиях руководства "Транснефти". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В докладе Новака не было никакой оценки каких-либо неверных действий со стороны руководства "Транснефти" или компании, — ответил Песков на вопрос о возможных кадровых решениях в связи со скандалом с "Дружбой".

Он также напомнил, что сейчас в отношении четырёх человек, которые подозреваются в манипуляциях, приведших к загрязнению нефти в "Дружбе", возбуждены уголовные дела. Речь идёт о ранее арестованных Сергее Баландине, Светлане Балабай, Рустаме Хуснутдинове и Владимире Жоголеве.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.