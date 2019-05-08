В Кремле ответили на вопрос о кадровых решениях по "Транснефти" из-за "Дружбы"

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В Кремле ответили на вопрос о кадровых решениях по "Транснефти" из-за "Дружбы"

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Фото: © Pixabay

В докладе главы Минэнерго РФ Александра Новака о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" нет упоминания о каких-либо неверных действиях руководства "Транснефти". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В докладе Новака не было никакой оценки каких-либо неверных действий со стороны руководства "Транснефти" или компании, — ответил Песков на вопрос о возможных кадровых решениях в связи со скандалом с "Дружбой".

Он также напомнил, что сейчас в отношении четырёх человек, которые подозреваются в манипуляциях, приведших к загрязнению нефти в "Дружбе", возбуждены уголовные дела. Речь идёт о ранее арестованных Сергее Баландине, Светлане Балабай, Рустаме Хуснутдинове и Владимире Жоголеве.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.

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