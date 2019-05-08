В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

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В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В опубликованной в среду поздравительной телеграмме фигурируют "лидеры стран СНГ и украинский народ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не направил поздравление с Днём Победы избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, всё дело в том, что Зеленский пока ещё не вступил в должность.

— Главой государства пока является Пётр Порошенко. А вы знаете, что и ранее, в предыдущие годы, Путин Порошенко не поздравлял, — напомнил Песков.

Напомним, что поздравительные послания по случаю Дня Победы Путин направил лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Украины и Грузии.

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