Песков прокомментировал установку памятника Сталину в Новосибирске

В Кремле прокомментировали установку памятника Иосифу Сталину в Новосибирске. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это прерогативой властей Новосибирска и предложил обращаться за комментариями к ним.

— Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно обращаться туда за комментариями, — отметил представитель Кремля.

Об установке памятника Сталину на территории Новосибирского областного комитета КПРФ сообщило издание "НГС.НОВОСТИ". Официальное открытие бюста должно состояться 9 Мая.