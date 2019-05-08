Песков прокомментировал установку памятника Сталину в Новосибирске

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Песков прокомментировал установку памятника Сталину в Новосибирске

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В Кремле прокомментировали установку памятника Иосифу Сталину в Новосибирске. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это прерогативой властей Новосибирска и предложил обращаться за комментариями к ним.

<p>Фото: © <a href="https://news.ngs.ru/more/66081385/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=ngs" target="_blank">&#34;НГС.НОВОСТИ&#34;</a></p>

Открытие памятника — это прерогатива местных властей, поэтому нужно обращаться туда за комментариями, — отметил представитель Кремля.

Об установке памятника Сталину на территории Новосибирского областного комитета КПРФ сообщило издание "НГС.НОВОСТИ". Официальное открытие бюста должно состояться 9 Мая.

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