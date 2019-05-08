Кремль: Приостановить эксплуатацию SSJ-100 могут только компетентные органы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение об остановке эксплуатации лайнера Sukhoi Superjet 100 могут принимать только компетентные авиационные органы.

— Об этом всё-таки должны говорить только компетентные органы, авиационные органы, — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность удовлетворить петицию граждан на портале Change.org, которая уже набрала более 140 тысяч подписей.

При этом он отметил, что в Кремле видели подобные сообщения.

Поводом для петиции послужила катастрофа лайнера SSJ-100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.