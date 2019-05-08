Путин проверит, какие из нацпроектов "буксуют"

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Путин проверит, какие из нацпроектов "буксуют"

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 8 мая даст оценку национальным проектам. Глава государства посмотрит, какие из них уже дали первые результаты, а по каким из них "идёт пробуксовка", сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Вы знаете подход Путина: время подготовки к реализации и мобилизации прошло, уже время подводить первые итоги, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что заседание Совета по национальным проектам станет обширным по времени и насыщенным по содержанию. На нём выступят как вице-премьеры, так и представители Счётной палаты и Общероссийского народного фронта.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин поручил правительству освещать реализацию нацпроектов в СМИ и Интернете.

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