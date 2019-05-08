На Украине не смогли опознать поле, где актёр Мерзликин пересёк границу

Погранслужба отреагировала на "провокационное" видео артиста, в котором он пробежался по рапсовому полю.

Украинские пограничники заявили, что не могут утверждать, что актёр Андрей Мерзликин пересёк их границу. В частности, они не могут опознать поле, которое фигурирует на видео.

— Это может быть любое поле. То есть утверждать, что он находился именно на государственной границе, сейчас нет никаких оснований, — приводятся слова пресс-секретаря погранслужбы Олега Слободяна.

Он отметил, что человеку, которому запрещён въезд в страну, грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

Как ранее писал Лайф, Андрей Мерзликин похвастался, что пересёк границу Украины, несмотря на запрет.