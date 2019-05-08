Киев признал недействительными выданные жителям Донбасса паспорта РФ

Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Об этом после заседания кабмина Незалежной журналистам рассказал министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

— Это распоряжение кабмина Украины, где приведён перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определённых дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными, — заявил Черныш.

Он также подчеркнул, что МИД Украины проработает с другими странами вопрос о принятии в них аналогичных решений.

Напомним, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.