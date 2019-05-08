Киев признал недействительными выданные жителям Донбасса паспорта РФ

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Киев признал недействительными выданные жителям Донбасса паспорта РФ

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Фото: © Агентство "Москва" / Любимов Андрей

Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям ДНР и ЛНР. Об этом после заседания кабмина Незалежной журналистам рассказал министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

Это распоряжение кабмина Украины, где приведён перечень пунктов выдачи, так называемых подразделений, уполномоченных РФ на выдачу паспортов начиная с определённых дат. Все документы, выданные этими органами, будут признаваться недействительными, — заявил Черныш.

Он также подчеркнул, что МИД Украины проработает с другими странами вопрос о принятии в них аналогичных решений.

Напомним, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.

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