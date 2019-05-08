Путин назначил нового главкома ВМФ

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом РФ. Указ главы государства на селекторном совещании зачитал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что экс-главком ВМФ Владимир Королёв перешёл на работу в АО "Объединённая судостроительная корпорация". Шойгу выразил уверенность, что переход Королёва на новую работу поспособствует реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах флота.

Этим же указом российский лидер назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, а Северным — вице-адмирала Александра Моисеева.

Николай Евменов родился в 1962 году. Он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и служил на Тихоокеанском флоте. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом.