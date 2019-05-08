Путин встретится с поведавшим о русских корнях президентом Австрии

Лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений на переговорах в Сочи.

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры пройдут в Сочи 15 мая. Лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных сферах, актуальные международные и региональные проблемы.

— Путин и дер Беллен примут участие в учредительном заседании Форума общественности "Сочинский диалог", создаваемого по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии, — добавили в Кремле.

Ранее Александр Ван дер Беллен в интервью изданию KirchenZeitung рассказал о своих русских корнях.

— Моя мама происходит из эстонской семьи, папа с культурной точки зрения — русский. Если меня спросят, я скажу: "Я из коммуны Каунерталь, тиролец, 40 лет венец, австриец и европеец — и в чём проблема?", – поведал он, рассуждая об общности народа.