Вокалист The Prodigy употреблял алкоголь, кодеин и кокаин перед смертью

Следователи не установили точных обстоятельств смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта, сообщает The Sun. При этом при вскрытии в организме артиста было найдено существенное количество алкоголя, кодеина и кокаина.

Рассматривавшая дело о смерти вокалиста коронер вынесла открытый вердикт, отметив, что узнать, что точно происходило в сознании Флинта в день смерти, невозможно.

Коронер заявила, что склоняется к версии о самоубийстве артиста, и подчеркнула, что материалы дела не дают достаточных доказательств для более конкретного вывода.

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме 4 марта. Незадолго до предполагаемого самоубийства Флинт расстался с супругой, которую перед смертью умолял вернуться. После гибели вокалиста группа отменила все запланированные выступления. В Москве на фестивале Park Live вместо The Prodigy выступит группа Die Antwoord.