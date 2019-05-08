Кьеза рассказал Лайфу о кризисе в отношениях между США и Германией

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Кьеза рассказал Лайфу о кризисе в отношениях между США и Германией

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Фото: © Shutterstock

Кризис в отношениях США и Германии происходит из-за серьёзной конкуренции двух стран в ряде вопросов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал итальянский журналист, общественный деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

Существует большой кризис между США и Европой. И Германией, в частности. Есть большие несогласия, которые затрагивают гигантские экономические и политические интересы, поэтому всё, что происходит, отражает реальную ситуацию. Запад был единым долгое время, по меньшей мере 50–60 лет, а сейчас Запад не единый, он борется, внутри существуют разные политические линии, и в особенности США сейчас уже преследуют другую линию, которая не совпадает с линией европейской частично и с линиями Германии. Германия сейчас становится большим конкурентом США, вот объяснение, — отметил Кьеза.

По его мнению, неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин может лишь усугубить кризис в отношениях двух стран. К тому же он отметил открытость европейских стран к переговорам с Китаем, что не соответствует интересам Вашингтона, который не хочет допустить попадание Брюсселя под влияние Пекина.

Здесь интерес гигантский, особенно по поводу 5G, новой системы, которая изменит интернет, такой, каким мы его знаем. Это будет поворот такого масштаба, что после пяти-шести лет мир будет совершенно другой и в этом мире США не смогут больше претендовать на руководство планетой. Речь идёт о том, кто будет руководить миром в ближайшие пять-шесть лет, — подытожил Кьеза.

Напомним, 7 мая госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил свой визит в Германию, чем обидел власти европейской страны. Позднее стало известно, что вместо этого Помпео отправится в Ирак. Немецкий журналист Даниэль Бресслер в своей статье для Suddeutsche Zeitung заявил, что такой шаг свидетельствует о том, что дружба между Вашингтоном и Берлином "разбита вдребезги".

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