Кьеза рассказал Лайфу о кризисе в отношениях между США и Германией

Кризис в отношениях США и Германии происходит из-за серьёзной конкуренции двух стран в ряде вопросов. Об этом в беседе с Лайфом рассказал итальянский журналист, общественный деятель, экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза.

— Существует большой кризис между США и Европой. И Германией, в частности. Есть большие несогласия, которые затрагивают гигантские экономические и политические интересы, поэтому всё, что происходит, отражает реальную ситуацию. Запад был единым долгое время, по меньшей мере 50–60 лет, а сейчас Запад не единый, он борется, внутри существуют разные политические линии, и в особенности США сейчас уже преследуют другую линию, которая не совпадает с линией европейской частично и с линиями Германии. Германия сейчас становится большим конкурентом США, вот объяснение, — отметил Кьеза.

По его мнению, неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин может лишь усугубить кризис в отношениях двух стран. К тому же он отметил открытость европейских стран к переговорам с Китаем, что не соответствует интересам Вашингтона, который не хочет допустить попадание Брюсселя под влияние Пекина.

— Здесь интерес гигантский, особенно по поводу 5G, новой системы, которая изменит интернет, такой, каким мы его знаем. Это будет поворот такого масштаба, что после пяти-шести лет мир будет совершенно другой и в этом мире США не смогут больше претендовать на руководство планетой. Речь идёт о том, кто будет руководить миром в ближайшие пять-шесть лет, — подытожил Кьеза.

Напомним, 7 мая госсекретарь США Майк Помпео неожиданно отменил свой визит в Германию, чем обидел власти европейской страны. Позднее стало известно, что вместо этого Помпео отправится в Ирак. Немецкий журналист Даниэль Бресслер в своей статье для Suddeutsche Zeitung заявил, что такой шаг свидетельствует о том, что дружба между Вашингтоном и Берлином "разбита вдребезги".