У композитора Евгения Крылатова перед смертью диагностировали воспаление лёгких

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У композитора Евгения Крылатова перед смертью диагностировали воспаление лёгких

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Композитор Евгений Крылатов, который скончался сегодня в больнице, перед смертью был госпитализирован с воспалением лёгких. Об этом агентству "Москва" сообщил его друг и коллега Александр Клевицкий.

— Мой ученик 14 апреля в последний раз с ним списывался. И он сказал, что у Евгения Павловича двустороннее воспаление лёгких

Александр Клевицкий

Советский и российский композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в возрасте 85 лет. Он был автором музыки к песням "Три белых коня", "Крылатые качели", "Прекрасное далёко".

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