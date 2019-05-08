У композитора Евгения Крылатова перед смертью диагностировали воспаление лёгких

Композитор Евгений Крылатов, который скончался сегодня в больнице, перед смертью был госпитализирован с воспалением лёгких. Об этом агентству "Москва" сообщил его друг и коллега Александр Клевицкий.

— Мой ученик 14 апреля в последний раз с ним списывался. И он сказал, что у Евгения Павловича двустороннее воспаление лёгких Александр Клевицкий

Советский и российский композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в возрасте 85 лет. Он был автором музыки к песням "Три белых коня", "Крылатые качели", "Прекрасное далёко".