Спасатели обнаружили тела трёх из семи погибших в горах Алтая туристов

Спасатели МЧС обнаружили тела трёх из семи погибших в результате схода лавины в горах Алтая туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в республиканском правительстве.

Данную информацию в своём инстаграме подтвердил и глава региона Олег Хорохордин.

— Спасатели нашли тела трёх погибших туристов, — написал губернатор.

Напомним, утром 6 мая в результате схода лавины в горах Алтая погибло семь членов туристической группы из Новосибирска. Ещё два человека сумели выжить в результате удара стихии. Лайф восстановил картину произошедшего.