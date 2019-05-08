Спасатели обнаружили тела трёх из семи погибших в горах Алтая туристов

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Спасатели обнаружили тела трёх из семи погибших в горах Алтая туристов

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Фото: © flickr.com / Philip Milne

Спасатели МЧС обнаружили тела трёх из семи погибших в результате схода лавины в горах Алтая туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в республиканском правительстве.

Данную информацию в своём инстаграме подтвердил и глава региона Олег Хорохордин.

Спасатели нашли тела трёх погибших туристов, — написал губернатор.

Напомним, утром 6 мая в результате схода лавины в горах Алтая погибло семь членов туристической группы из Новосибирска. Ещё два человека сумели выжить в результате удара стихии. Лайф восстановил картину произошедшего.

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