В Новой Москве мужчина открыл огонь по соседу из-за спора о заборе

Мужчина расстрелял соседа из ружья в посёлке Кокошкино в Новой Москве.

Как рассказал источник Лайфа, после ссоры, возникшей во время нанесения разметки для установки забора, подозреваемый пошёл домой, достал из сейфа оружие и зарядил его картечью. Вооружённый ружьём мужчина вышел на улицу и стал стрелять по соседу.

Под обстрел случайно попал прохожий. Состояние пострадавших оценивается как нетяжёлое. На месте инцидента работают правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что в Анапе мужчина застрелил соседей из ружья из-за громкой музыки.