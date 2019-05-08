Во всех жилых домах Москвы отключили отопление

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Во всех жилых домах Москвы отключили отопление

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Фото: © Flickr/Брусника

Начавшийся 6 мая постепенный переход на "тёплый режим" работы зданий подходит к концу.

Московская объединённая энергетическая компания сообщила об отключении отопления во всех жилых домах столицы. Информацию об этом приводит агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

Сегодня отопление отключено в 100% жилых домов Москвы, — сказали в пресс-службе.

В МОЭК добавили, что в настоящий момент 98% социальных учреждений Москвы переведены на летний режим работы.

Как ранее сообщал Лайф, МОЭК приступила к отключению отопления 6 мая.

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