Во всех жилых домах Москвы отключили отопление

Начавшийся 6 мая постепенный переход на "тёплый режим" работы зданий подходит к концу.

Московская объединённая энергетическая компания сообщила об отключении отопления во всех жилых домах столицы. Информацию об этом приводит а гентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

— Сегодня отопление отключено в 100% жилых домов Москвы, — сказали в пресс-службе.

В МОЭК добавили, что в настоящий момент 98% социальных учреждений Москвы переведены на летний режим работы.

Как ранее сообщал Лайф, МОЭК приступила к отключению отопления 6 мая.