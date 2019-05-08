В Самаре на берегу Волги загорелся дебаркадер, огонь перекинулся на катера

В Куйбышевском районе Самары на берегу Волги загорелся дебаркадер. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места событий.

На снимке видно, как от судна вверх поднимаются клубы чёрного дыма. Также известно, что пламя перекинулось на стоящие рядом два катера.

Лайфу также стало известно, что пожар произошёл после взрыва газового баллона при проведении сварочных работ на частной яхте. В итоге дебаркадер и ещё один катер полностью выгорели.

По имеющейся информации, в результате пожара погиб один человек, двое пострадали. Судьба ещё одного на данную минуту остаётся неизвестной.