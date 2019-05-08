Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора

Российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завели в зал заседаний Пресненского суда Москвы, где сегодня им вынесут приговор. Прокурор просит для них реальные сроки (для Кокорина — 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву — на один месяц меньше), но защита настаивает на наказании, не связанном с лишением свободы.

Журналисты обратили внимание, что Кокорин приехал на оглашение приговора практически в футбольной форме: футболка, шорты, гетры.

Какой исход суда был бы сегодня справедливым? Лайф проводит опрос среди своих читателей.