Украина пригрозила лишить получивших российское гражданство пенсий

По словам министра по делам ветеранов Незалежной, все получившие российское гражданство будут занесены в специальные списки.

Проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик граждане Украины, которые получат российские паспорта, могут быть лишены социальных выплат и пенсий. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

— Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины, — написала Фриз на своей странице в Facebook.

Акцию выдачи российских паспортов жителям Донбасса министр назвала антиукраинской. Она заявила, что такие документы не должны признаваться на территории Незалежной.

Как сообщал Лайф, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Причиной такого решения российский лидер назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.