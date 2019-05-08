Фигуранту дела об убийстве Анны Политковской отказали в УДО

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Фигуранту дела об убийстве Анны Политковской отказали в УДО

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Дмитрий Павлюченков. Фото: © L!FE

Московский районный суд Рязани отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнила пресс-секретарь Виктория Шаблова, суд не счёл возможным досрочно освободить Павлюченкова.

Бывший сотрудник МВД Дмитрий Павлюченков был осуждён на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале 2019 года стало известно, что он подал ходатайство об УДО.

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