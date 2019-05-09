Микроволновка и суперклей. Продукты Второй мировой, которыми все пользуются

Армия во все времена получала и будет получать новейшие технологические разработки. Чем масштабнее и продолжительнее вооружённый конфликт, тем более инновационные новинки получают солдаты. Особенно богатым на изобретения был период Второй мировой войны — масштабнейшего кровопролития современности. Это историческое событие стало мощным катализатором развития науки и технологий. Во время выполнения заказов армии было создано столько полезных изобретений, что некоторыми из них мы пользуемся до сих пор, но уже в быту, а не в окопах. Лайф вспомнил несколько таких "продуктов" Второй мировой.

Суперклей

Создателем клея, который застывает за секунду, считается Гарри Кувер. В 1942 году американская армия поручила химику, работавшему тогда в Kodak, создать дешёвый и прозрачный полимер, который пригодился бы в сборке оптических прицелов. Кувер предложил использовать цианоакрилат — основу современных суперклеев, но вещество забраковали. Оно оказалось слишким липким и, как следствие, неудобным для выполнения своих задач. Однако на этом история цианоакрилата не закончилась. Кувер продолжил дорабатывать клей и сделал его более стабильным. В 50-х состав уже не застывал в ёмкости и стал прочнее при высыхании. Вскоре началась продажа вещества, но, что удивительно, огромного спроса не было. Ситуация кардинально изменилась после того, как химика пригласили на телешоу "У меня есть секрет". Там с помощью своего клея Гарри Кувер собрал простейшую конструкцию, которая уже спустя пару секунд выдерживала его вес. После этого Superglue стал хитом и остаётся им по сей день. К слову, любопытный факт: позже на основе цианоакрилата был создан медицинский суперклей, которым во время войны во Вьетнаме и сегодня в качестве первой помощи буквально заклеивают раны.

Сублимированный кофе Nescafe

Растворимый кофе был известен людям и до Второй мировой войны, но волну славы оседлал именно благодаря обсуждаемому вооружённому конфликту. В 30-е годы, во времена Великой депрессии, бразильские поставщики кофе столкнулись с проблемой перепроизводства. Складов не хватало, технологий переработки ещё не было — тонны сырья портились. Тогда правительство кофейной державы обратилось за помощью к швейцарской компании Nestle. Вместе с бразильским Институтом кофе производитель продуктов приступил к созданию формулы так называемого кофейного кубика, которая позволяла бы сублимировать зёрна кофе и при этом сохранять многие его вкусовые качества. Спустя несколько лет цель была достигнута: в 1938 году началось промышленное производство Nescafe. Продукт имел определённый успех, но популярность, благодаря которой он для многих сегодня является синонимом порошкового кофе, подстегнула именно война с нацистами. Так получилось, что из-за высокого качества кофе Nestle вытеснило все аналоги из продовольственного набора американской армии. Вся продукция, сходившая с конвейеров Nestle в США (около одного миллиона упаковок в год), скупалась армией. Как следствие, после завершения войны многие солдаты продолжили сметать с полок Nescafe, который, к слову, к тому времени стал лучше благодаря высоковакуумной сублимации. В последнем случае используются военные наработки из других отраслей.

Пенициллин

То, что пенициллин — первый в мире антибиотик — был открыт и признан медициной в годы Второй мировой войны, широко известный факт. Но слишком важный, чтобы его игнорировать. Открыл этот препарат британский бактериолог Александр Флеминг. Причём ещё в конце 20-х годов, задолго до войны. Однако в больницах его стали использовать далеко не сразу — потребовалось много лет, чтобы получить наиболее эффективную версию лекарства и убедить в его пользе медиков. С последним, к слову, связан небольшой казус. Уже в 1941 году у Флеминга и его коллег была готова рабочая версия антибиотика, однако Медицинский исследовательский совет Великобритании не оценил перспективы препарата. И тогда создатели антибиотика обратились к американцам. Они с огромным удовольствием взяли лекарство в оборот, и уже к 1944 году 95% солдат с инфицированными ранами лечились пенициллином. Пенициллин до сих пор используется в больницах, но редко, поскольку появились более эффективные аналоги.

Микроволновка

Да, этот, казалось бы, незатейливый бытовой прибор, который сегодня стоит почти на каждой кухне, обязан появлением тоже Второй мировой. Магнетрон — источник микроволнового излучения, который используется в СВЧ-печах, был изобретён британскими физиками в 1940 году. Разумеется, для нужд армии. Но не для быстрого разогрева вчерашнего ужина в окопе, а для радиолокации. Радары с короткими волнами, которые генерирует магнетрон, позволяют обнаруживать мелкие объекты и создавать компактные станции. Благодаря последнему технология тут же перекочевала в самолёты. А на кухне прибор начал использоваться случайно. В 1945 году американский инженер Перси Спенсер, собирая радары, обнаружил, что короткие волны расплавили шоколад в его кармане. Это свойство зацепило компанию Raytheon, и уже в 1947 году она выпустила первую микроволновку, которая, впрочем, использовалась в армейских госпиталях и столовых.

Радар

К слову, о радарах. Одним из важнейших достижений военной инженерии первой половины XX века является радиолокация. О том, что электромагнитные волны по-разному поглощаются и отражаются разными материалами, люди узнали благодаря Генриху Герцу ещё в 1887 году. Однако потенциал этого свойства раскрылся только с началом Второй мировой — именно тогда появились первые радиолокационные станции (РЛС). Промышленное производство РЛС началось в конце 30-х. Первые станции были огромными, поэтому в основном использовались на суше или на больших кораблях. К слову, тогда же появились и первые "глушилки", которые были ещё больше. Сегодня более совершенные радары по-прежнему используются военными всех стран. Да и простые обыватели регулярно с ними встречаются — на автомагистралях. Да-да, в тех самых радарах ГИБДД, которые регистрируют превышение скорости, используется похожий с РЛС принцип.

Реактивный двигатель

Среди наследия Второй мировой есть и более значимые изобретения. Одним из них является реактивный двигатель. Право называть себя отцами этой технологии делят между собой немец Ханс фон Охайн и англичанин Фрэнк Уиттл. Оба работали независимо друг от друга, но основные этапы создания реактивного двигателя прошли почти одновременно. В начале 30-х годов технология была запатентована, к концу 30-х появились рабочие прототипы, а в самом начале 40-х двигатели нового поколения начали использоваться авиацией. Впрочем, именно первым серийным самолётом с реактивной тягой стал немецкий истребитель Messerschmitt Me.262. Сегодня же подавляющее большинство гражданской авиации использует это изобретение Второй мировой. Без него не были бы возможны воздушные трансконтинентальные и межконтинентальные перелёты.

Компьютер

Во многих фильмах, играх и книгах про Вторую мировую войну упоминаются немецкие шифровальные машины с мистическим названием "Энигма". С точки зрения современной криптографии, нацисты использовали слабую систему шифровки, однако в первой половине XX века, когда не было компьютеров с 16-ядерными процессорами, справиться с "Энигмой" было невероятно сложно. Но необходимо. Тогда дешифровку автоматизировали и "взвалили на плечи" электронно-механической машины Turing Bombe, созданной в 1938 году на основе теории Алана Тьюринга. Она является одним из первых электронных прототипов современных компьютеров. Turing Bombe выполняла крайне ограниченный набор задач, но именно она и её создатель стали предтечами ЭВМ нулевого поколения, которые появились в конце 40-х и служили, к слову, военным.