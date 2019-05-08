Пашинян рассчитывает на визит Путина в Армению в октябре

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Пашинян рассчитывает на визит Путина в Армению в октябре

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Фото: © L!FE / Павел Баранов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Ереван 1 октября для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, сообщает News.am.

В рамках визита мы с президентом РФ обсудим двустороннюю повестку, — сообщил глава Кабмина Армении на пресс-конференции.

Пашинян уточнил, что в Ереван, помимо Путина, прилетят и другие лидеры стран-участниц ЕАЭС.

Напомним, Никол Пашинян приглашал Владимира Путина в Армению, когда встречался с российским лидером в Кремле в декабре 2018 года.

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