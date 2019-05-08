Пашинян рассчитывает на визит Путина в Армению в октябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Ереван 1 октября для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, сообщает News.am.
— В рамках визита мы с президентом РФ обсудим двустороннюю повестку, — сообщил глава Кабмина Армении на пресс-конференции.
Пашинян уточнил, что в Ереван, помимо Путина, прилетят и другие лидеры стран-участниц ЕАЭС.
Напомним, Никол Пашинян приглашал Владимира Путина в Армению, когда встречался с российским лидером в Кремле в декабре 2018 года.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени